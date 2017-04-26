Сайт на ОпенКарт.

Необходимо внести коррективы в сверстанный сайт (платформа Опен Карт).

Сайт представляет собой каталог товаров БЕЗ возможности добавления их в корзину и оформлением заказов.

Имеется несколько блоков меню со статьями (текстовое наполнение).

Что необходимо: исправить ошибки в отображении некоторых элементов, сделать страничку поиска и т.д. (более детально в «ТЗ на доделку»).

то что есть сейчас http://08122010.cottonville.net

Готов обсуждать детали и условия...

Аська: 354827221