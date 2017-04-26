Сайт на ОпенКарт.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки250 просмотров

Необходимо внести коррективы в сверстанный сайт (платформа Опен Карт).

Сайт представляет собой каталог товаров БЕЗ возможности добавления их в корзину и оформлением заказов.

Имеется несколько блоков меню со статьями (текстовое наполнение).

Что необходимо: исправить ошибки в отображении некоторых элементов, сделать страничку поиска и т.д. (более детально в «ТЗ на доделку»).

то что есть сейчас http://08122010.cottonville.net

Готов обсуждать детали и условия...

Аська: 354827221

Opencart
14 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HitSTD
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$120
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

HitSTD
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад

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