Необходимо внести коррективы в сверстанный сайт (платформа Опен Карт). Сайт представляет собой каталог товаров БЕЗ возможности добавления их в корзину и оформлением заказов. Имеется несколько блоков меню со статьями (текстовое наполнение). ...
Расширить функционал компонента для joomla
Компонент TP Lancer, необходимо сделать возможность прикрепления к проектам и заявкам mp3 файлов + встроить плеер для их прослушивания.
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