Расширить функционал компонента для joomla

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Компонент TP Lancer, необходимо сделать возможность прикрепления к проектам и заявкам mp3 файлов + встроить плеер для их прослушивания.

Joomla
14 лет назад
Tayler
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров