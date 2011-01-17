Показывать сайты в айфрейме

Есть проект, на котором необходимо показывать в айфрейме другие сайты. Однако некоторые сайты (например, Facebook или Vkontakte) в айфрейме не показываются.

Если вы знаете, как это можно обойти, пишите, договоримся о цене.

P.S. Сайт вполне безобидный, никакого фишинга или чего-то в таком духе.