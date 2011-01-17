Перевести сайт на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки299 просмотров

Здравствуйте.

Есть один русский сайт, стоит на Host CMS

Нужно с одной стороны, чтобы человек перевел весь текст.

А, например, другой человек уже поставил бы английскую версию на сайт дополнением к текущей. Соответственно в админке должна появится опция редактирования и добавления страниц на английском.

Спасибо.

14 лет назад
alikfeld
Гость 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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