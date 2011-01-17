Перевести сайт на английский

Здравствуйте.

Есть один русский сайт, стоит на Host CMS

Нужно с одной стороны, чтобы человек перевел весь текст.

А, например, другой человек уже поставил бы английскую версию на сайт дополнением к текущей. Соответственно в админке должна появится опция редактирования и добавления страниц на английском.

Спасибо.