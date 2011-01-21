Галерея во флеше

Нужен полный аналог прелоада и слайдшоу на главной davidcollins.com только со своими изображениями (не должен грузить все картинки галереи сразу а выдавать попроектно, просмотрите подольше слайдшоу на главной и посмотрите как идет подгрузка роликов)

и аналог галереи roche-bobois.com/#/en-au/products/all/accessories/all то есть с такими же эфектами и небольшими правками в оформлении

цены пожалуйста пишите отдельно за каждое задание

портфолио приветствуется