Галерея во флеше

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Завершен7 заявок207 просмотров

Нужен полный аналог прелоада и слайдшоу на главной davidcollins.com только со своими изображениями (не должен грузить все картинки галереи сразу а выдавать попроектно, просмотрите подольше слайдшоу на главной и посмотрите как идет подгрузка роликов)

и аналог галереи roche-bobois.com/#/en-au/products/all/accessories/all то есть с такими же эфектами и небольшими правками в оформлении

цены пожалуйста пишите отдельно за каждое задание

портфолио приветствуется

14 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lunatic_monkey
Корж Артур 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Быстро, качественно, не дорого выполнил то что и требовалось, отличный флэшер и порядочный исполнитель. Рекомендую
Грамотный и вежливый заказчик. Все прошло гладко, оплата была проведена моментально. Впечатления от работы положительные. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

lunatic_monkey
Корж Артур 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад