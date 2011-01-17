Система бронирования

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок196 просмотров

Нужно реализовать систему бронирования дорожек в клубе по подробному ТЗ (неокончательное ТЗ прилагается).

Сайт на modX. Система должна быть хорошо защищена от взлома.

MODX
14 лет назад
toshafree
Антон 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров