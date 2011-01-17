Новая графика для IPB.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки112 просмотров

Есть макет дизайна для форума IPB в формате фотошопа. Есть форум IPB. Нужно новую графику "прикрутить" к форуму.

14 лет назад
taighairm
Роман 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров