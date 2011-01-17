Страница графических отчетов Chart (Ext JS)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Нужна разработка страниц формируемых отчетов с графиками и раскрываемым древовидным списком.

Одна страница под формируемые графики - круговая диаграмма, динейные диаграммы. Еще одна с древовидным списком. Для графиков использование ExtJS Chart, в крайнем случае Google Chart API. Обязательно наличие "легенды" во всплывающих подсказках (русский текст).

Данные должны подгружаться в фоновом режиме с использованием AJAX.

Исходные данные сервер будет отдавать в простом XML. Кодировка Windows-1251.

Оплата после проверки работоспособности.

Оплата через сервис www.migom.com

AJAXJavaScript
14 лет назад
HarryHaller
Вадим 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

WSDLab
Иван 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
14 лет назад
$10
1 день
alexey_chb
Чеберда 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
7 дней

Заявки фрилансеров

WSDLab
Иван 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
14 лет назад
alexey_chb
Чеберда 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад