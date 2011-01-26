Сайт Favorite-shop.ru 1) Написание YML файла как для яндекс маркета, 1 сейчас есть, но нужен еще один который будет формироваться из администраторской части флажками с наличием. Таким образом будет 2 YML c ...
Создать визуальные эффекты на PHP5/GD2
Необходимо создать визуальные эффекты для изображения.
1. Нижнее отражение. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_attenuated.png
2. Уменьшение в глубину.
3. Уменьшение в глубину с отражением. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_distort_sep.png
4. Арка.
5. Арка с отражением. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_3Darc.png
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно разработать чат для установки на сайт сделаный на движке DLE 9 ( DataLife Engine ) Главное требование, чтобы чат был доступен как на сайте, так и была возможность писать в него с мобильного ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать личный кабинет пользователя. CMS - Joomla. Описание в прикрепленном файле. Вопросы в личку или на почту [email protected]Закрыт14 лет назад
Есть сайт www.ukraliance.com.ua Основная его задача нести информацию потенциальным клиентам и получать обратную связь в виде вопросов и заявок. В связи с изменением законодательства, мы меняем стратегию ведения бизнеса. Есть список того что необходимо ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу опытного разработчика под RED5 для устранения проблем с кодировкой у Visichat+RED5.Закрыт14 лет назад
Нужна небольшая помощь по скрипту Jquery.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен программист с опытом разработок на движке Prestashop. Нужна реализация непростых модулей отзыва, сортировки и некоторых других. Всем отписавшимся скину задачи. Спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $70
Нужна разработка страниц формируемых отчетов с графиками и раскрываемым древовидным списком. Одна страница под формируемые графики - круговая диаграмма, динейные диаграммы. Еще одна с древовидным списком. Для графиков использование ExtJS Chart, в крайнем случае ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужно реализовать систему бронирования дорожек в клубе по подробному ТЗ (неокончательное ТЗ прилагается). Сайт на modX. Система должна быть хорошо защищена от взлома.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть макет дизайна для форума IPB в формате фотошопа. Есть форум IPB. Нужно новую графику "прикрутить" к форуму.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад