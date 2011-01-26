Создать визуальные эффекты на PHP5/GD2

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки143 просмотра

Необходимо создать визуальные эффекты для изображения.

1. Нижнее отражение. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_attenuated.png

2. Уменьшение в глубину.

3. Уменьшение в глубину с отражением. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_distort_sep.png

4. Арка.

5. Арка с отражением. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_3Darc.png

PHP
14 лет назад
Grimuar
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$40
3 дня
Сделал все что требовалось и даже больше. Приятно работать с понимающим человеком)
Приятно работать

Заявки фрилансеров

DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад