Администрирование готового сайта

Есть сайт www.ukraliance.com.ua

Основная его задача нести информацию потенциальным клиентам и получать обратную связь в виде вопросов и заявок. В связи с изменением законодательства, мы меняем стратегию ведения бизнеса. Есть список того что необходимо изменить в ближайшее время:

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