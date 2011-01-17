Администрирование готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок208 просмотров

Есть сайт www.ukraliance.com.ua

Основная его задача нести информацию потенциальным клиентам и получать обратную связь в виде вопросов и заявок. В связи с изменением законодательства, мы меняем стратегию ведения бизнеса. Есть список того что необходимо изменить в ближайшее время:

Всем спасибо за отзывы.

14 лет назад
ukraliance
Петрович 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров