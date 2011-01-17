Разработка личного кабинета под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Здравствуйте.

Нужно разработать личный кабинет пользователя.

CMS - Joomla.

Описание в прикрепленном файле.

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Joomla
14 лет назад
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44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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