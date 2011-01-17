Сделать модуль слайд шоу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Нужно сделать модуль слайд шоу и внедрить в shopcms (сделать можно не как модуль, а сторонее расширение) сайт пример 800-ski-shop.com

14 лет назад
stepus
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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