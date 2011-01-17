WordPress программирование и/или верстка

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок272 просмотра

Для постоянной работы нужен человек, разбирающийся в Вордпресе на уровне программирования.

Или верстка под Вордпрес на достойном СSS.

Есть текущие и мелкие задачи и консультации. (разовая периодическая работа)

Кокретно

сейчас есть дизайн в фотошопе из которого нужно сделать тему Вордпреса.

И плагин для магазина на Вордпрес.

Гарантия своевременной оплаты труда.

WordPress
14 лет назад
tronman
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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