WordPress программирование и/или верстка

Для постоянной работы нужен человек, разбирающийся в Вордпресе на уровне программирования.

Или верстка под Вордпрес на достойном СSS.

Есть текущие и мелкие задачи и консультации. (разовая периодическая работа)

Кокретно

сейчас есть дизайн в фотошопе из которого нужно сделать тему Вордпреса.

И плагин для магазина на Вордпрес.

Гарантия своевременной оплаты труда.