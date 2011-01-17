Настройка админки на Joomlа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок198 просмотров

В основном много мелкой работы по настройке внешнего вида 3х сайтов, разделы для новостей, установка модуля видео и так далее, плюс еще надо перенести 1 сайт на другой хост. не срочно, можете в свободное время сделать, на все про все 2 недели.

14 лет назад
izsibiri
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров