Нужна помошь опытного программиста (Delphi)

Сам программист только я Веб - программист.

Начал юзать Delphi - знаю его так поверхностно.

И у меня возникла проблема!

Мне нужно получить cookies из TWebBrowser !

такой метод как WebBrowser.OleObject.Document.cookie - не подходит, он не берет всех куков.

Поскольку он не возвращает куку ASP.NET_SessionId и еще пару похожих.

Я так понял это куки сессии!

Как можно получить эти куки?

Я Потом те куки собираюсь через idhttp отправить скрипту. Может можно TWebBrowser и idhttp связать как-то?