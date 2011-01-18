В основном много мелкой работы по настройке внешнего вида 3х сайтов, разделы для новостей, установка модуля видео и так далее, плюс еще надо перенести 1 сайт на другой хост. не срочно, можете в свободное ...
Php+mysql
Задание: организовать возможность заполнения и хранения документа 1.XLS онлайн.
Данные хранить в таблице mysql
- Пользователь может заполнить документ,
- сохранить данные в бд,
- на основании заполненных данных сгенерировать документ XLS и скачать его на свой компьютер.
Представление данных:
1) Форма ввода данных
2) Реестр заполненных документов
При вводе данных пользователем поля ввода должны поддерживать возможность дозаополнения(вводишь первые три буквы выпадает вниз список из бд).
- количество листов с физ лицами задается в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, документа 1.XLS, от этого зависит количество этих листов.
Интерфейс должен быть защищен логином и паролем и иметь возможность добавлять новых пользователей.
Выбранный исполнитель
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