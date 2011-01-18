Задание: организовать возможность заполнения и хранения документа 1.XLS онлайн.

Данные хранить в таблице mysql

- Пользователь может заполнить документ,

- сохранить данные в бд,

- на основании заполненных данных сгенерировать документ XLS и скачать его на свой компьютер.

Представление данных:

1) Форма ввода данных

2) Реестр заполненных документов

При вводе данных пользователем поля ввода должны поддерживать возможность дозаополнения(вводишь первые три буквы выпадает вниз список из бд).

- количество листов с физ лицами задается в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, документа 1.XLS, от этого зависит количество этих листов.

Интерфейс должен быть защищен логином и паролем и иметь возможность добавлять новых пользователей.