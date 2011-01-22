Написание парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок269 просмотров

Нужно написать парсер для торрент трекера на движке XBTIT. Парсить с трех открытых трекеров. Просьба указать примерные сроки и вашу цену за проделанную работу.

14 лет назад
zex2
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Seregvan
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Очень приятный в общении и адекватный человек. Всё сделал в указанные сроки и самое главное всё, как и требовалось и даже больше. Всё расклал по полочкам и помог в дальнейшем пользовании. Огромное спасибо! Рекомендую всем!
Сделал всё, как просил заказчик. Никаких лишних вопросов и рассуждений, всё по теме. Как только устранил свои недочеты - сразу получил оплату, как и договаривались. Заказчиком очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Seregvan
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад