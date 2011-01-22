В основном много мелкой работы по настройке внешнего вида 3х сайтов, разделы для новостей, установка модуля видео и так далее, плюс еще надо перенести 1 сайт на другой хост. не срочно, можете в свободное ...
Написание парсера
Нужно написать парсер для торрент трекера на движке XBTIT. Парсить с трех открытых трекеров. Просьба указать примерные сроки и вашу цену за проделанную работу.
Выбранный исполнитель
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