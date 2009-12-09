Для работы в офисе требуется программист со знанием C++, знание C# сильно приветствуется. Также необходимы знания программирования 3D графики, желательно знакомство с Ogre3D. З/П от 40 000. Все подробности в личку.
6 лет работы на c++(boost, CLI, STL, templates, шаблоны проектирования), 4 года C# (WinForms, Web программинг на шарпе - тулзы для парсинга сайтов, автоматизации загрузок, Managed DirectX, Direct2D), 3 года html + php + javascript + MySQL (администрировал несколько сайтов, работал с TBDev, jQuery, вёрстка div и table, кроссбраузерность), 4 года работал с 3d движком Ogre3d (в последнее время Mogre), хорошие навыки в программировании 3d графики, hlsl, glsl, cg - шейдеры. Стараюсь ориентироваться на разработку различных полезных тулзов. 2 года actionscript 3 (Flex, FlashDevelop).
- Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Компании ООО "НПП" Адвент" требуется программист со знанием огра в офис на полный рабочий день (возможна частичная занятость если вы, к примеру, студент). Требования: - Опыт программирования на С++ не менее 1 года. Плюсом будет знание C#. О ...Разработка игрнет заявокЗакрыт14 лет назад
ООО "НПП "АДВЕНТ" требуется дизайнер для рестайлинга сайта http://adventspb.ru . Условия работы: - оплата сдельная (по результатам собеседования) - работа только на время данного проекта ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад