C++,boost,CLI,STL,templates,c#,html,php,SQL,actionscript,javascript,ogre3d

6 лет работы на c++(boost, CLI, STL, templates, шаблоны проектирования), 4 года C# (WinForms, Web программинг на шарпе - тулзы для парсинга сайтов, автоматизации загрузок, Managed DirectX, Direct2D), 3 года html + php + javascript + MySQL (администрировал несколько сайтов, работал с TBDev, jQuery, вёрстка div и table, кроссбраузерность), 4 года работал с 3d движком Ogre3d (в последнее время Mogre), хорошие навыки в программировании 3d графики, hlsl, glsl, cg - шейдеры. Стараюсь ориентироваться на разработку различных полезных тулзов. 2 года actionscript 3 (Flex, FlashDevelop).