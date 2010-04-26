Программист C++/C# + OGRE

Для работы над 3Д играми под iPhone/iPad требуются желающие поучаствовать в интересном процессе. Необходимо: 1)Мак или Хакинтош с установленным SnowLeopard 2)Хорошие знания C# 3)Плюсом является опыт iPhone разработок и наличие самого iPhone 4)Дополнительным плюсом является опыт в разработке под 3D ...
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Компании ООО "НПП" Адвент" требуется программист со знанием огра в офис на полный рабочий день (возможна частичная занятость если вы, к примеру, студент).
Требования:
- Опыт программирования на С++ не менее 1 года.
Плюсом будет знание C#.
О работе:
Работа с Огром, поддержка и развитие текущего проекта, конкретика на собеседовании.
Зарплата от 30 000 рублей + премии.
Присылайте свои резюме на zhukov©adventspb.ru
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