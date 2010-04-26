Программист C++/C# + OGRE

Компании ООО "НПП" Адвент" требуется программист со знанием огра в офис на полный рабочий день (возможна частичная занятость если вы, к примеру, студент).

Требования:

- Опыт программирования на С++ не менее 1 года.

Плюсом будет знание C#.

О работе:

Работа с Огром, поддержка и развитие текущего проекта, конкретика на собеседовании.

Зарплата от 30 000 рублей + премии.

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