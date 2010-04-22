Флеш-программист и веб-программист Санкт-Петербург

Компания-разработчик игр для социальных сетей "Bad Rabbit Games" ищет на постоянную работу в офисе флэш-программиста и веб-программиста.

Содержание вакансии:

1. Флэш-программист

Требуется разработчик комплексных решений на Flash (Actiоn script 3) – создание Flash приложений

Программирование игровой логики (AI, написание скриптов и т.д.)

Синхронизация Flash-клиента с Сервером(С++)

Требования:

Опыт работы на Flash-проектах не менее года;

Знание Actionscript 3

Знание скриптовых языков

Умение работать в команде

Умение планировать свою работу, способность выполнять свою работу в заданные сроки.

Желательно:

высшее техническое образование;

опыт создания Flash приложений для соц. сетей

опыт работы в игровой индустрии

2. Веб-программист (JavaScript, html)

Требования:

Знание XHTML, CSS, осознание понятия "валидная семантическая верстка";

Знание особенностей разных браузеров и кросс-браузерной верстки (привет, IE!);

Знание JavaScript, jQuery, JSON, умение работы с AJAX, способность прикрутить/настроить/написать необходимые плагины для обеспечения работы динамических веб-страниц;

Владение Photoshop на уровне, достаточном для подготовки макета и изображений для верстки из исходного PSD.

Владение английским языком на уровне, достаточном для чтения документации и статей по теме HTML-верстки и JavaScript-программирования.

Желательно:

Умение работать с системой контроля версий Subversion;

Умение работать с серверными шаблонами (Jinja2/Django/TAL/Smarty);

Представление об API социальных сетей (VKontakte, МойМир и т.п.).

Условия работы:

Полный рабочий день в офисе (м. Лиговский пр.)

Ждем ваше резюме по e-mail: office badrabbit ru (в теме письма указывайте " Flash-программист" или "Web-программист").