Флеш-программист и веб-программист Санкт-Петербург

Для работы над 3Д играми под iPhone/iPad требуются желающие поучаствовать в интересном процессе. Необходимо: 1)Мак или Хакинтош с установленным SnowLeopard 2)Хорошие знания C# 3)Плюсом является опыт iPhone разработок и наличие самого iPhone 4)Дополнительным плюсом является опыт в разработке под 3D ...
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Компания-разработчик игр для социальных сетей "Bad Rabbit Games" ищет на постоянную работу в офисе флэш-программиста и веб-программиста.
Содержание вакансии:
1. Флэш-программист
Требуется разработчик комплексных решений на Flash (Actiоn script 3) – создание Flash приложений
Программирование игровой логики (AI, написание скриптов и т.д.)
Синхронизация Flash-клиента с Сервером(С++)
Требования:
Опыт работы на Flash-проектах не менее года;
Знание Actionscript 3
Знание скриптовых языков
Умение работать в команде
Умение планировать свою работу, способность выполнять свою работу в заданные сроки.
Желательно:
высшее техническое образование;
опыт создания Flash приложений для соц. сетей
опыт работы в игровой индустрии
2. Веб-программист (JavaScript, html)
Требования:
Знание XHTML, CSS, осознание понятия "валидная семантическая верстка";
Знание особенностей разных браузеров и кросс-браузерной верстки (привет, IE!);
Знание JavaScript, jQuery, JSON, умение работы с AJAX, способность прикрутить/настроить/написать необходимые плагины для обеспечения работы динамических веб-страниц;
Владение Photoshop на уровне, достаточном для подготовки макета и изображений для верстки из исходного PSD.
Владение английским языком на уровне, достаточном для чтения документации и статей по теме HTML-верстки и JavaScript-программирования.
Желательно:
Умение работать с системой контроля версий Subversion;
Умение работать с серверными шаблонами (Jinja2/Django/TAL/Smarty);
Представление об API социальных сетей (VKontakte, МойМир и т.п.).
Условия работы:
Полный рабочий день в офисе (м. Лиговский пр.)
Ждем ваше резюме по e-mail: office badrabbit ru (в теме письма указывайте " Flash-программист" или "Web-программист").
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