В основном много мелкой работы по настройке внешнего вида 3х сайтов, разделы для новостей, установка модуля видео и так далее, плюс еще надо перенести 1 сайт на другой хост. не срочно, можете в свободное ...
Необходимо поставить сервер Lineage 2
Доброй ночи.
Необходимо поставить сервер Lineage 2 "под ключ"
Сборка Ваша. Но полностью рабоачая: осады, кланы, клан-холлы, гейроство, скиллы и т.д.
Дизайн для сайта можно брать стандартный, но переделать под проект. Сделать на главной все необходимые плагины, доступность сервера, количества онлайна.
Необходимо:
1) Установка сборки сервера
2) Настройка сервера
3) Установка проекта (сайта) - дизайн стандартный можно, но переделанный.
4) Установка веб-обвязки и системы управления сервером из веб-интерфейса
5) Вывод на главной доступность сервера и онлайн
6) Регистрацию и все необходимое
7) Обеспечение безопасности сервера
8) Тестирование сервера
9) Установка различных бафферов, магазинов, непосредственно в самой игре, возможно установка всего через alt+b
10) Установка покупки различных вещей у специального NPC за CoL
11) Пожертвование серверу. WMZ на CoL'ы
12) Установка счетчика l2top, за голосование персоанжу начисляются колы
13) Установка системы донейта
14) Консультации по серверу и т.д.
Сервер пока будет: процессор 1Ghz, 1Gb RAM, 30 GB HDD. ОС: Centos, Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo, BlueOnyx, Elastix - что-нибудь из этих. Также выслушаю советы и т.д.
Пишите Ваши цены и сроки
Спасибо
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