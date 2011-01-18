Необходимо поставить сервер Lineage 2

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Доброй ночи.

Необходимо поставить сервер Lineage 2 "под ключ"

Сборка Ваша. Но полностью рабоачая: осады, кланы, клан-холлы, гейроство, скиллы и т.д.

Дизайн для сайта можно брать стандартный, но переделать под проект. Сделать на главной все необходимые плагины, доступность сервера, количества онлайна.

Необходимо:

1) Установка сборки сервера

2) Настройка сервера

3) Установка проекта (сайта) - дизайн стандартный можно, но переделанный.

4) Установка веб-обвязки и системы управления сервером из веб-интерфейса

5) Вывод на главной доступность сервера и онлайн

6) Регистрацию и все необходимое

7) Обеспечение безопасности сервера

8) Тестирование сервера

9) Установка различных бафферов, магазинов, непосредственно в самой игре, возможно установка всего через alt+b

10) Установка покупки различных вещей у специального NPC за CoL

11) Пожертвование серверу. WMZ на CoL'ы

12) Установка счетчика l2top, за голосование персоанжу начисляются колы

13) Установка системы донейта

14) Консультации по серверу и т.д.

Сервер пока будет: процессор 1Ghz, 1Gb RAM, 30 GB HDD. ОС: Centos, Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo, BlueOnyx, Elastix - что-нибудь из этих. Также выслушаю советы и т.д.

Пишите Ваши цены и сроки

Спасибо

CentOSDebianUbuntu
14 лет назад
eis3
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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