Разработка jQuery приложений

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Требуется на постоянную работу специалист по jQuery. В обязанности будет входить разработка онлайн калькуляторов, динамических меню, слайдов и т.п. Желательны, но не принципиальны знания по интеграции этих скриптов в СMS TYPO3.

В данный момент требуется исполнитель для разработки калькулятора для оконной компании. Подробности при личной переписке. Наличие скайпа для связи обязательно .

jQuery
14 лет назад
Alina_anweb
Алина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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