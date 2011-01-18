Разработка jQuery приложений

Требуется на постоянную работу специалист по jQuery. В обязанности будет входить разработка онлайн калькуляторов, динамических меню, слайдов и т.п. Желательны, но не принципиальны знания по интеграции этих скриптов в СMS TYPO3.

В данный момент требуется исполнитель для разработки калькулятора для оконной компании. Подробности при личной переписке. Наличие скайпа для связи обязательно .