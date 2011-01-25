Нужно реализовать скрипт на языке С который делает проверку данных из mysql(по определёному условию) , и далее выполняет набор bash команд с правами root'a, подробности при разговоре через месенджер.
Подредактировать сайт в ShopCMS 3.0
Здравствуйте. Нужно оперативно и качественно. Цену и срок указывайте, будто уже приступили к заданию.
Перечень работ:
1) сделать чтобы описание подкатегорий имели краткое и полное описание, как товар... В чем проблема - надо давать одинаковое количество текста, что б оно имело хоть какой-то вид в глазах покупателей, например http://www.effectstyle.com.ua/category_10.html. ( иначе будет как здесь http://www.effectstyle.com.ua/category_77.html )
2) Новости дублируются в левом блоке и контенте главной страницы (это надо закрыть от индексации, ноиндекс, нофоллов)
3) Прочее корректировки для улучшения индексации сайта ( javascript код, сайтмап в xml формате)
4) Переверстать сайт по "правильной" логике
Выбранный исполнитель
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