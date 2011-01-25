Подредактировать сайт в ShopCMS 3.0

Здравствуйте. Нужно оперативно и качественно. Цену и срок указывайте, будто уже приступили к заданию.

Перечень работ:

1) сделать чтобы описание подкатегорий имели краткое и полное описание, как товар... В чем проблема - надо давать одинаковое количество текста, что б оно имело хоть какой-то вид в глазах покупателей, например http://www.effectstyle.com.ua/category_10.html. ( иначе будет как здесь http://www.effectstyle.com.ua/category_77.html )

2) Новости дублируются в левом блоке и контенте главной страницы (это надо закрыть от индексации, ноиндекс, нофоллов)

3) Прочее корректировки для улучшения индексации сайта ( javascript код, сайтмап в xml формате)

4) Переверстать сайт по "правильной" логике