Записать 2 скринкаста по пользованию веб-системы, каждый продолжительностью до 5 минут (ориентировочно). Плана и текста нет - это ложится на плечи исполнителя данной задачи, прошу учесть.
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт на Orange cms - интернет магазин. 1) сделать так, чтобы при оформлении заказа автоматически регистрировался пользователь в БД сайта 2) привязать к каждому пользователю поле "номер клиента" (при авторегистрации остается пустым), в админке сделать возможность его ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
1) усовершенствовать модуль выбора способа доставки товара при заказе надо чтобы работал так: - выбираем регион (москва / Россия) - если москва, то доставка только курьером, а способ оплаты можно выбрать 1) наличными курьеру или 2) по предоплате если ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно усовершенствовать форму оформления заказа таким образом: 1) если в “регионе” выбрана “Москва”, то в “способах доставки” отображаются такие варианты доставки: Доставка курьером (N руб.) Доставка почтой 2) если в “регионе” не “Москва”, то только “Доставка почтой” 3) если выбрана ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Доработать сайт sad-profi.ru. Сделать все как на картинке меню, которое сейчас с левой стороны сделать в строку над товарными предложениями (как на картинке), изменить вывод товарных предложений (рекомендованные товары 8 шт + текст "рекомендованные товары"), далее ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
К сайту нужно прикрутить раздел новостей и публикации. Все это в битриксе есть, нужно только грамотно настроить Новости будут появляться раз в две недели - принудительно, их лучше организовать по годам. Они будут короткими, можно сделать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад