Sereger

Сергей Sereger

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Записать 2 скринкаста по пользованию веб-системы

    Записать 2 скринкаста по пользованию веб-системы, каждый продолжительностью до 5 минут (ориентировочно). Плана и текста нет - это ложится на плечи исполнителя данной задачи, прошу учесть.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Система учета номера постоянного клиента для сайта

    Сайт на Orange cms - интернет магазин. 1) сделать так, чтобы при оформлении заказа автоматически регистрировался пользователь в БД сайта 2) привязать к каждому пользователю поле "номер клиента" (при авторегистрации остается пустым), в админке сделать возможность его ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на osCommerce + система оплаты ЯД

    1) усовершенствовать модуль выбора способа доставки товара при заказе надо чтобы работал так: - выбираем регион (москва / Россия) - если москва, то доставка только курьером, а способ оплаты можно выбрать 1) наличными курьеру или 2) по предоплате если ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменение формы оформления заказа на osCommerce

    Нужно усовершенствовать форму оформления заказа таким образом: 1) если в “регионе” выбрана “Москва”, то в “способах доставки” отображаются такие варианты доставки: Доставка курьером (N руб.) Доставка почтой 2) если в “регионе” не “Москва”, то только “Доставка почтой” 3) если выбрана ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на WebAsyst

    $50

    Доработать сайт sad-profi.ru. Сделать все как на картинке меню, которое сейчас с левой стороны сделать в строку над товарными предложениями (как на картинке), изменить вывод товарных предложений (рекомендованные товары 8 шт + текст "рекомендованные товары"), далее ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка cms bitrix

    $100

    К сайту нужно прикрутить раздел новостей и публикации. Все это в битриксе есть, нужно только грамотно настроить Новости будут появляться раз в две недели - принудительно, их лучше организовать по годам. Они будут короткими, можно сделать ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
littleBuddha
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на osCommerce + система оплаты ЯД
Эффективная коммуникация, четкая постановка задачи. Рекомендую
Грамотный специалист, сделал все качественно и в срок, серьезное отношение ко всем мелочам, порадовали ежедневные отчеты о проделанной работе и планах на следующий день. Буду обращаться еще.
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FarRider
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Записать 2 скринкаста по пользованию веб-системы
Приятно работать с данным заказчиком! Человек знает что ему нужно, всегда отзывчив и объективен. Всегда на связи. Оплата - без каких либо задержек. Спасибо за заказ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
Огромное спасибо за сотрудничество, Владимир соблюдал все сроки и требования к задаче. Так же внес дополнительные улучшения и рекомендации как по задаче, так и по проекту в целом, за что отдельное огромное спасибо!
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