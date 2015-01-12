FarRider

Владимир FarRider

 
34 годаУкраина/Николаев
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Вам нужен вкусный, сочный, свежий motion design? Его есть у меня! :)

Работаю в Adobe After Effects, Premiere Pro.

Изготовление:

> Видеопрезентаций.

> Анимированной инфографики.

> Видеозаставки.

> Титры.

> Анимация вашего логотипа.

> Монтаж, обработка, сведение готового видеоматериала...

... и многое другое! 

Вам нужен медийный контент? Я его сделаю! 

Заинтересовались? Возник вопрос? - Пишите в Л.С., или же в почту\скайп(указаны в профиле) - отвечу в 100% случаев.

After EffectsИнфографика
Отзывы заказчиков
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать запись видео с экрана (5 вебинаров по 60-90 минут)
С Владимиром сотрудничаю уже не в первый раз. Как всегда задача выполнена качественно
Четкое ТЗ Оплата в срок Коммуникация - на отлично Рекомендую!
Ответный отзыв
vapor
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Создание промо ролика 30сек - 1мин.
Все было выполнено в срок, предпочтения учтены, все отлично!
Сотрудничество на "отлично" Оплата без малейших задержек. Общение корректно и информативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Vettalki
Виталий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Заставки для видео
Выполнил работу на отлично, в установленные сроки и без лишних вопросов. Сотрудничеством остался доволен!
Все отлично! Работой доволен, оплата вовремя. Спасибо!
Ответный отзыв
Sereger
Сергей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Записать 2 скринкаста по пользованию веб-системы
Огромное спасибо за сотрудничество, Владимир соблюдал все сроки и требования к задаче. Так же внес дополнительные улучшения и рекомендации как по задаче, так и по проекту в целом, за что отдельное огромное спасибо!
Приятно работать с данным заказчиком! Человек знает что ему нужно, всегда отзывчив и объективен. Всегда на связи. Оплата - без каких либо задержек. Спасибо за заказ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
itpoint
Павел 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Презентация сети медицинских центров (видео слайды для показа по тв)
Всё отлично!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
11 отзывов
$10/час
от $5от 2 часов
#42
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $10от 2 часов
#44
Анимация
1 отзыв
$10/час
от $5от 3 часов
#54
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
#176
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 часов
#237