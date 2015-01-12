Вам нужен вкусный, сочный, свежий motion design? Его есть у меня! :)
Работаю в Adobe After Effects, Premiere Pro.
Изготовление:
> Видеопрезентаций.
> Анимированной инфографики.
> Видеозаставки.
> Титры.
> Анимация вашего логотипа.
> Монтаж, обработка, сведение готового видеоматериала...
... и многое другое!
Вам нужен медийный контент? Я его сделаю!
Заинтересовались? Возник вопрос? - Пишите в Л.С., или же в почту\скайп(указаны в профиле) - отвечу в 100% случаев.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
С Владимиром сотрудничаю уже не в первый раз. Как всегда задача выполнена качественно
Ответный отзыв
Четкое ТЗ Оплата в срок Коммуникация - на отлично Рекомендую!
$60
10 баллов
8 лет назад
Все было выполнено в срок, предпочтения учтены, все отлично!
Ответный отзыв
Сотрудничество на "отлично" Оплата без малейших задержек. Общение корректно и информативно. Рекомендую!
$60
10 баллов
9 лет назад
Выполнил работу на отлично, в установленные сроки и без лишних вопросов. Сотрудничеством остался доволен!
Ответный отзыв
Все отлично! Работой доволен, оплата вовремя. Спасибо!
$100
10 баллов
9 лет назад
Огромное спасибо за сотрудничество, Владимир соблюдал все сроки и требования к задаче. Так же внес дополнительные улучшения и рекомендации как по задаче, так и по проекту в целом, за что отдельное огромное спасибо!
Ответный отзыв
Приятно работать с данным заказчиком! Человек знает что ему нужно, всегда отзывчив и объективен. Всегда на связи. Оплата - без каких либо задержек. Спасибо за заказ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
$100
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
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от $5от 2 часов
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$10/час
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