- Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен3 года назад
Нужно настроить клоаку по user-agent на сайте таким образом, чтобы при прямом переходе/переходе со сторонних сайтов он выдавал заглушку/404, а при переходе с ПС и для роботов ПС отдавался сам сайт.Закрыт4 года назад
Доброго времени, Нужно нарисовать фавикон для сайта о криптовалютах. указывайте стоимость и срокиИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен проект-прототип для нового сайта о криптовалютах. Есть список страниц и примерное представление того, что на них должно находиться. Есть несколько сайтов-примеров. Ваша задача: продумать что и как на этих страницах будет располагаться. Сделать прототип, по ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $600
Нужен дизайн лендинга по продаже стоматологического оборудование. Желательно наличие работ схожей тематики в портфолио. Подробное тз скину лично исполнителю.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $300
Нужны 2 рекламные компании Яндекс Директ для сайтов строительной тематики. Подробное тз скину исполнителю.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Небольшая рутинная работа. Нужно зарегистрировать 20 аккаунтов в яндекс директ без номера телефона на рандомные Фио. + заполнить платежные данные там(тоже рандомные).Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна рекламная компания Яндекс Директ на 700 групп, в каждой группе по 1 обявлению и 1 ключу. Тематика - ремонт под ключ. Главная задача - объявления должны пройти модерацию. Частотность ключей НЕ важна, могут быть вообще без ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать e-mail рассылку по базе владельцев сайтов, около 200 адресов, так чтобы ответ на эти сообщения приходил на мой email. В рассылке будет предложение купить ссылку на сайте. Главное условие, чтобы письма не попали в спам.Служба поддержки14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо собрать контактные данные администраторов сайтов из первых 20 страниц в рейтинге LI(http://www.liveinternet.ru/rating/ru/#geo=ru;group=games;page=20; ) в ексель табличкуЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно оптимизировать сайт https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fcrediti.tv%2F&tab=desktop , чтобы все значения были максимально приближены к идеальнымЗакрыт8 лет назад
- $5
Здравтсвуйте, нужно , там, где я скажу разместить блоки адсенс на самописном пхп сайтеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравтсвуйте, есть сайт http://topdeckmaster.ru/. на мобильных и планшетах отображается криво. необходимо поправить версткуHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго времени. Необходимо создать "под ключ" портал с онлайн играми под SEO-продвижение на Вордпресс. Дизайн уникальный. Необходимо будет доработать необходимые виджеты и функционал, или при необходимости создать с нуля.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить неработающую пагинацию на главной странице WordPress сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Перенес сайт на другой домен, перестали отображаться миниатюры ( выводятся через timthumb.php). Нужно помочь это исправитьВеб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Вывод постов на главной странице сайта осуществляется с помощью $args = array( . Пагинация постов при этом работает некорректно. Необходимо это исправить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Добрый день. Необходимо выполнить 8(в двух размерах-16) баннеров на основе логотипов интернет-казино. Размеры: 8 штук 208x99 и 8 таких же 120x60. Примеры в аттаче.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $60
Необходимы заставки для 20 видео роликов. По примеру: http://www.youtube.com/watch?v=0zB5GZbcuiQВидеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо 20 иконок 60х60 игровых автоматов, для меню на сайте. Примеры: http://monosnap.com/image/ckrqdRZHYm2AGmqXoe6x2FagvhcRer http://monosnap.com/image/0InPfPYsJwroqkCQWnDMiRzxLgZt4K Иконки нужно делать на основании готовых картинок и символов игрового автомата. С нуля рисовать ничего не нужно. Например, находите картинку http://slots-volcano.com/assets/images/igrovye_avtomaty/gaminators/lucky_ladys_charm/luckyladyscharm.png и на ее основании делаете ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад