Vettalki

Виталий Vettalki

 
30 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kostkassie
Екатерина 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Логотип для студии мобильных приложений/игр
Спасибо за интересный конкурс
Спасибо за участие!
Ответный отзыв
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$100
10 баллов
3 года назад
Логотип для студии мобильных приложений/игр
Понятная задача. Всегда на связи. Моментальная оплата. Рекомендую. Спасибо за интересный конкурс!
Спасибо за стильный и современный логотип. Рекомендую!
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Favicon для сайта
все отлично.
все гуд
Ответный отзыв
KonstantinDemin
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$600
10 баллов
7 лет назад
Дизайн лендинга медицинское оборудование
Виталий предоставил четкое ТЗ по которому не возникло не каких вопросов, своевременно произвел оплату, советую!
Большое спасибо за отличную работу!! Дизайн лендинга был сделан быстро, без лишних вопросов, но Константин попал в самую точку, не смотря на довольно размытое ТЗ. Будем работать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
advert36
Евгений 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
7 лет назад
2 кампании Яндекс Директ
Приятно иметь дело с Виталием! Постоянно появляются новые заказы на разные тематики.
Большое спасибо за работу, снова все отлично. Рекомендую!
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