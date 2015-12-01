Сделать запись видео с экрана (5 вебинаров по 60-90 минут)

Здравствуйте.

Задачка довольно простая:

Есть 5 файлов с записью вебинаров в exe-формате (проигрываются с использованием adobe flash-плеера)

В этом формате делает записи вебинаров сервис wiziq.com

Нужно из них сделать видео-файлы.

Это можно сделать с помощью программы записи с экрана "snag it".

У нее есть тестовый период в течение которого ею можно пользоваться бесплатно. И она записывает в хорошем качестве и файлы итоговые получаются не большого размера (у других программ, которые я пробовал беда была с размером итоговых файлов).

По умолчанию открывается проигрывание файла на весь экран, надо выйти из этого режима (кнопка esc) и сделать чтобы запись проигрывалась только в окошке (чтобы итоговый видео-файл был меньше по размеру).

При этом на видео-записи должны быть четко видна онлайн-доска и все сообщения в чате.

И в начале есть куски пока собираются участники, вебинар еще не начался, а запись уже идет. Такие пустые места в итоговую запись попадать не должны.

Вот пример exe-файла https://www.dropbox.com/s/kqm86oq6hjvgcy2/day_01.exe?dl=0

А вот пример того как из таких файлов сделано видео http://www.youtube.com/watch?v=y848D83ZfKU

Каждый вебинар длится около 60-90 минут.

Напишите, пожалуйста, ваши условия по деньгам и срокам на выполнение этой задачи.