Сделать запись видео с экрана (5 вебинаров по 60-90 минут)

ВидеомонтажЗавершен1 заявка179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Задачка довольно простая:

Есть 5 файлов с записью вебинаров в exe-формате (проигрываются с использованием adobe flash-плеера)

В этом формате делает записи вебинаров сервис wiziq.com

Нужно из них сделать видео-файлы.

Это можно сделать с помощью программы записи с экрана "snag it".

У нее есть тестовый период в течение которого ею можно пользоваться бесплатно. И она записывает в хорошем качестве и файлы итоговые получаются не большого размера (у других программ, которые я пробовал беда была с размером итоговых файлов).

По умолчанию открывается проигрывание файла на весь экран, надо выйти из этого режима (кнопка esc) и сделать чтобы запись проигрывалась только в окошке (чтобы итоговый видео-файл был меньше по размеру).

При этом на видео-записи должны быть четко видна онлайн-доска и все сообщения в чате.

И в начале есть куски пока собираются участники, вебинар еще не начался, а запись уже идет. Такие пустые места в итоговую запись попадать не должны.

Вот пример exe-файла https://www.dropbox.com/s/kqm86oq6hjvgcy2/day_01.exe?dl=0

А вот пример того как из таких файлов сделано видео http://www.youtube.com/watch?v=y848D83ZfKU

Каждый вебинар длится около 60-90 минут.

Напишите, пожалуйста, ваши условия по деньгам и срокам на выполнение этой задачи.

8 лет назад
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
FarRider
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
3 дня
С Владимиром сотрудничаю уже не в первый раз. Как всегда задача выполнена качественно
Четкое ТЗ Оплата в срок Коммуникация - на отлично Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Обработка видео

    $150

    Тем не менее, есть еще один запрос на обработку видео. Онзаключается в следующем:   Есть видео [url=https://www.youtube.com/watch?v=K0ggdX1KrvM]https://www.youtube.com/watch?v=K0ggdX1KrvM[/url] (Само видео будет предоставлено высокого разрешения)   1. нам нужно вместо желтого лейбла на станке"вмонтировать" лейбл другойло готип. См. вложения То есть мы полностью ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание видеообзоров

    Требуется создание видеообзоров букмекерских контор, наподобии [url=https://www.youtube.com/watch?v=AWuhjcY2nGE]https://www.youtube.com/watch?v=AWuhjcY2nGE [/url]

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтаж видео-заставки для сайта

    Необходимо сделать видео-заставку для сайта. Обзорные виды достопримечательностей след. стран: Великобритания - Франция-Монако-Швейцария-Сейшелы  пример: http://offers.adwingate.com/lp3/?brand=vic&amp;country=gb&amp;type=lc&amp;version=v1003&amp;tracker=015067cbe942082401000001%22

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен анимированный ролик о компании.

    $200

    Ролик должен быть без звука. Хронометраж 1-1,5 мин. Поочередно должны быть показаны преимущества компании (например, беспл. доставка, ассортимент, условия).  Ролик должен быть красочным и понятным. Все элементы ролика не отрисовывать не обязательно, можно взять готовые из бызы.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Видеомонтаж " Mercedes-Benz G 55 AMG"

    [url=https://www.youtube.com/watch?v=6CHEEyvEbiw]https://www.youtube.com/watch?v=6CHEEyvEbiw[/url] Занимаюсь видеомонтажем в программе Sony Vegas Pro. Цены не высокие, качество на уровне.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание презентационного ролика

    Образец презентационного ролика ниже. Продолжительность и формат ролика, как в представленном образце. Презентационный ролик с озвучкой на двух языках, английском и русском.  [url=http://www.youtube.com/watch?v=NcAN2hEJeac]http://www.youtube.com/watch?v=NcAN2hEJeac[/url]

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработка видео

    Здравствуйте! Нужно обработать видео, примерно 20 минут всего, что бы там часть, минут 10-15 была заменена на субтитры типа как тут [url=https://www.youtube.com/watch?v=qMC0GNO3X5E]www.youtube.com/watch?v=q...[/url] можно проще, и понятно, голос за кадром. Подобные картинки рисовать не нужно, ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Снять видео отзывы клиентов (ехать нужно в Московскую обл. на машине)

    Мы занимаемся строительством загородных домов. Сейчас необходимо объехать владельцев домов, которые мы построили, и записать видео отзывы о нашей работе. Ехать нужно на машине(обязательно). Расстояние до домов от 20 до 120 км от МКАД. Снимать можно просто ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтаж видео

    Скачать и нарезать это видео https://www.youtube.com/watch?v=eh82YfUUk2g Нарезать на пять частей: -Начало -Завтрак -Обед -Ужин -Конец Части нужны в формате мп4

    Видеомонтаж43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад