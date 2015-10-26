Создание презентационного ролика

Здравствуйте! Нужно обработать видео, примерно 20 минут всего, что бы там часть, минут 10-15 была заменена на субтитры типа как тут [url=https://www.youtube.com/watch?v=qMC0GNO3X5E]www.youtube.com/watch?v=q...[/url] можно проще, и понятно, голос за кадром. Подобные картинки рисовать не нужно, ...