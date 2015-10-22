Мастеринг DVD-диска

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Нужно: сделать мастер DVD диска с меню и отключаемыми субтитрами.

Исходные материалы: видеофайл, субтитры (экспорт из avid), дизайн страниц меню. 

От вас требуются: цена, сроки, примеры подобных работ. 

8 лет назад
sparkfilms
Юлия 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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