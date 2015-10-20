Видеопрезентация

Нужны 4 человека, чтобы записать 4 видеоотзыва, длительность. 15-20 сек. Мужчина в районе 20 лет Мужчина в районе 30 лет Мужчина в районе 50 лет Женщина в районе 40 лет Жду ваши предложения по стоимости за отзыв и сколько вам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый!
Необходимо подготовить видеопрезентацию.
Презентация будет состоять из 9 логических разделов.
Детали и подробное ТЗ в личной переписке.
Уровень исполнения работы должен быть не ниже чем здесь:
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Интересует съемка 12 30-секундных роликов для простых фитнес-упражнений. Видео должны быть сделаны на белом фоне с небольшой тенью в одном-двух (думаю нужен будет green-screen/chroma key). Особых требований к модели и его/ее одежде нет, главное чтоб ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. На входе есть презентация компании в формате ПДФ на русском и английском( 24 слайда). На выходе надо получить озвученное видео (на двух языках), записанное с этой презентации. Если понравится ваша работа, то готов периодически давать подобные заказы. Жду ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $400
Для проекта help-desk системы необходимо смотритровать обучающее видео. Текст будет предоставлен, начитку тоже сделаем, необходимо реализовать только визуализацию. Есть 2 варианта: 1. Предпочтительный - [url=https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc]https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc[/url] 2. Возможный - [url=http://www.youtube.com/watch?v=w4eTR7tci6A]http://www.youtube.com/watch?v=w4eTR7tci6A[/url] Длительность - 2 минуты. В предложении пожалуйста указывайте стоимость за 2 минутный ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть фото и видеоматериалы из музея. Материалы не очень хорошего качества: то блики, то далеко, нотснималось все на gopro. Нужно смонтировать видео об экспоната музея. Также потом не хотелось бы видеть матениалы на других ресурсах. ...Видеомонтаж28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Необходимо сделать одно видео для одного приложений для iOS. Требования: 1. Длительность - 60 секунд (на выбор исполнителя) 2. Должна быть приятная фоновая музыка 3. Должны быть описаны все функции приложения (озвучка, список сказок, пазлы) Тематику, и сценарий - на ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать под проект туристической тематики анимационный видео ролик-интро. Примерно то, что есть у передачи "орел и решка" на первоначальной заставке. Длительность - 20-22 секунды. Пишите, пожалуйста, сроки и цены, за которые вы готовы взять данную работу. сценарий ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Есть необходимость создать продающее видео на страницу приземления. Тематика - бинарные опционы (финансовый спред беттинг). Видео на готовую аудио запись (предоставлю при личном общении). Видео продает начинающим трейдерам старт на выгодных условиях. Длина аудио ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание видео для сайта (интернет магазина), продолжительность около 2 мин. рисованный с озвучкой в заявке пишем сумму за работу сразу. Заявки без Ценника будут автоматически откланяться.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно смонтировать видео есть шаблоны с Камтази студио У меня уходит где то 30-40 минут на монтаж ролика 10-15 И у вас также уйдет времениВидеомонтаж7 заявокЗакрыт8 лет назад