Съемка 12 30-секундных роликов для фитнеса

Интересует съемка 12 30-секундных роликов для простых фитнес-упражнений. Видео должны быть сделаны на белом фоне с небольшой тенью в одном-двух (думаю нужен будет green-screen/chroma key). Особых требований к модели и его/ее одежде нет, главное чтоб имела опрятный внешний вид, но нужно согласовать по фотографиям.Интересует требовательность к деталям и аккуратность. Простая и достаточно легкая работа, модель будет видна сотням людей по всему миру.Пример видео﻿