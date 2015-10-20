Сделать видео с PDF презентации.

Здравствуйте.

На входе есть презентация компании в формате ПДФ на русском и английском( 24 слайда).

На выходе надо получить озвученное видео (на двух языках), записанное с этой презентации.

Если понравится ваша работа, то готов периодически давать подобные заказы.

Жду предложений с примерами работ.

п.с. в случае необходимости мы можем разделить виды работ: озвучка отдельно, видео отдельно.