Здравствуйте, нужно сделать подобный ролик: [url=https://www.youtube.com/watch?v=xCUcmEce13M]https://www.youtube.com/watch?v=xCUcmEce13M [/url]Пожалуйста, пишите сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изготовить презентационное 3-х минутное слайдшоу об историческом романе для повышения узнаваемости автора.
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