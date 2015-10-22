Надо делать видеозаставку

Кто и за сколько может создать видео-заставку на 2-3 секунды?

нужны с примерами и ценами конкретными.

Если их нету, то могу соглашаться только на "ну ты сделай, а там посмотрим"

P.S. идеи нету у меня , а также примеров тоже. все что есть - это сайт, логотип, название .