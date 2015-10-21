Необходимо создать небольшой рекламно-информационный видео-ролик для интернет-магазина спортивной тематики. Бюджет не большой. Важно, конечно же, умение их делать и продающий голос озвучки. Жду Ваших предложений. Ролик будет размещаться на сайте как самого интернет-магазина (для информации как оформить заказ и т.д.), так же и на других сайтах в качестве рекламы. Собственно, как альтернатива рекламному баннеру.