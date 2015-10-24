Продающее видео в стиле инфографики

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок152 просмотра
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Добрый день! Требуется сделать 40-секундное видео, промо-ролик компании встиле инфографики, примеры:  https://youtu.be/cBQmnxp_Z7Y

https://vk.com/video63545036_171530763?list=65298f97db8bc77443 Сколько это будет стоить? Скидывайте, пожалуйста, примеры ваших работ! 

8 лет назад
sentaurea
Виктория 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
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