Требуется специалист по работе в final cut pro.

Доброго времени суток. У нас стартует новый проект по онлайн займам в интернет, соответственно ролик должен быть в этой тематики. Вот пример наших конкурентов https://www.youtube.com/watch?v=vzce8iQgR7U. Мы хотим, что-то похожее. От исполнителя ожидаем творческого подхода и эксклюзивной разработки. Видео ...