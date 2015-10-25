Требуется специалист по работе в final cut pro.

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Оплата почасовая.

Занимаюсь монтажем видео на любительском уровне. Переодически есть вопросы по работе в final cut pro. Готов платить за консультации. 

8 лет назад
andreyor
29 летБолгария
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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