Требуется специалист по работе в final cut pro.

Нужна видеозаставка на 5-7 сек. Интересная анимация с использованием логотипа и названия. Сайт проекта: artis.talantam.com С кем договоримся, будем работать и по другим проектам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата почасовая.
Занимаюсь монтажем видео на любительском уровне. Переодически есть вопросы по работе в final cut pro. Готов платить за консультации.
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Добрый день! Требуется сделать 40-секундное видео, промо-ролик компании встиле инфографики, примеры: [url=https://youtu.be/cBQmnxp_Z7Y]https://youtu.be/cBQmnxp_Z7Y[/url] [url=https://vk.com/video63545036_171530763?list=65298f97db8bc77443]https://vk.com/video63545036_171530763?list=65298f97db8bc77443[/url] Сколько это будет стоить? Скидывайте, пожалуйста, примеры ваших работ!Видеомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад
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