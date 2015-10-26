Обработка видео

Здравствуйте!

Нужно обработать видео, примерно 20 минут всего, что бы там часть, минут 10-15 была заменена на субтитры типа как тут www.youtube.com/watch?v=q... можно проще, и понятно, голос за кадром. Подобные картинки рисовать не

нужно, возможно некоторые предоставлю. Все это сделать нужно примерно за

1-2 дня. Рекламная заставка не нужна.

Просьба цену. Человек должен быть на связи голосом skype или viber. Спасибо.