Обработка видео

Мы занимаемся строительством загородных домов. Сейчас необходимо объехать владельцев домов, которые мы построили, и записать видео отзывы о нашей работе. Ехать нужно на машине(обязательно). Расстояние до домов от 20 до 120 км от МКАД. Снимать можно просто ...
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Здравствуйте!
Нужно обработать видео, примерно 20 минут всего, что бы там часть, минут 10-15 была заменена на субтитры типа как тут www.youtube.com/watch?v=q... можно проще, и понятно, голос за кадром. Подобные картинки рисовать не
нужно, возможно некоторые предоставлю. Все это сделать нужно примерно за
1-2 дня. Рекламная заставка не нужна.
Просьба цену. Человек должен быть на связи голосом skype или viber. Спасибо.
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