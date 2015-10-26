Скачать и нарезать это видео https://www.youtube.com/watch?v=eh82YfUUk2g Нарезать на пять частей: -Начало -Завтрак -Обед -Ужин -Конец Части нужны в формате мп4
Снять видео отзывы клиентов (ехать нужно в Московскую обл. на машине)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся строительством загородных домов. Сейчас необходимо объехать владельцев домов, которые мы
построили, и записать видео отзывы о нашей работе.
Ехать нужно на машине(обязательно). Расстояние до домов от 20 до 120 км от МКАД.
Снимать можно просто на мобильный телефон, главное, чтобы качество видео было хорошее.
Список вопросов, которые нужно задать владельцу дома я пришлю. Снимать нужно будет на фоне дома, чтобы его
было хорошо видно (не в помещении!).
Оплата: за каждый отзыв + оплата бензина. Оплата возможна разом после предоставления всех отзывов или за каждый отзыв отдельно.
Всего 10 домов.
Важное дополнение: владельцы домов ничего за отзыв не получают, они просто согласились дать мини-интервью, потому что мы хорошо построили им дом. Поэтому нужно быть с ними
крайне вежливым, не названивать с вопросами «как тут развернуться, я
потерялся», не требовать по нескольку раз переснимать и т.д.
Пожалуйста, пишите желаемый размер оплаты и информацию о том, сможете ли вы смонтировать видео (монтаж оплачивается дополнительно). Спасибо!
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