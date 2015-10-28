Обработка видео

Тем не менее, есть еще один запрос на обработку видео. Онзаключается в следующем:

Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=K0ggdX1KrvM

(Само видео будет предоставлено высокого разрешения)

1. нам нужно вместо желтого лейбла на станке"вмонтировать" лейбл другойло готип. См. вложения

То есть мы полностью меняем лейблы.

Расположение лого должно быть таким, как на видео: уголвзгляда и размеры лого должны совпадать. Кроме того, мы учитываем тень. То есть

нужно добиться очень реалистичного эффекта.

2. На куртке мужчины виднеется логотип DOMEL. Он не долженпоказываться. Либо перекрасить в цвет кителя, либо убрать.

Вот время, где мелькает логотип на куртке мужчины: 00:45,02:01, 2:12, 2:28, 2:52, 3:03

Сообщите, пожалуйста, стоимость работ и приблизительноевремя, необходимое для реализации данной задачи.