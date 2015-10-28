Обработка видео

Требуется создание видеообзоров букмекерских контор, наподобии [url=https://www.youtube.com/watch?v=AWuhjcY2nGE]https://www.youtube.com/watch?v=AWuhjcY2nGE [/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тем не менее, есть еще один запрос на обработку видео. Онзаключается в следующем:
Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=K0ggdX1KrvM
(Само видео будет предоставлено высокого разрешения)
1. нам нужно вместо желтого лейбла на станке"вмонтировать" лейбл другойло готип. См. вложения
То есть мы полностью меняем лейблы.
Расположение лого должно быть таким, как на видео: уголвзгляда и размеры лого должны совпадать. Кроме того, мы учитываем тень. То есть
нужно добиться очень реалистичного эффекта.
2. На куртке мужчины виднеется логотип DOMEL. Он не долженпоказываться. Либо перекрасить в цвет кителя, либо убрать.
Вот время, где мелькает логотип на куртке мужчины: 00:45,02:01, 2:12, 2:28, 2:52, 3:03
Сообщите, пожалуйста, стоимость работ и приблизительноевремя, необходимое для реализации данной задачи.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать видео-заставку для сайта. Обзорные виды достопримечательностей след. стран: Великобритания - Франция-Монако-Швейцария-Сейшелы пример: http://offers.adwingate.com/lp3/?brand=vic&country=gb&type=lc&version=v1003&tracker=015067cbe942082401000001%22Видеомонтаж11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Ролик должен быть без звука. Хронометраж 1-1,5 мин. Поочередно должны быть показаны преимущества компании (например, беспл. доставка, ассортимент, условия). Ролик должен быть красочным и понятным. Все элементы ролика не отрисовывать не обязательно, можно взять готовые из бызы.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт8 лет назад
[url=https://www.youtube.com/watch?v=6CHEEyvEbiw]https://www.youtube.com/watch?v=6CHEEyvEbiw[/url] Занимаюсь видеомонтажем в программе Sony Vegas Pro. Цены не высокие, качество на уровне.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Образец презентационного ролика ниже. Продолжительность и формат ролика, как в представленном образце. Презентационный ролик с озвучкой на двух языках, английском и русском. [url=http://www.youtube.com/watch?v=NcAN2hEJeac]http://www.youtube.com/watch?v=NcAN2hEJeac[/url]Видеомонтаж8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно обработать видео, примерно 20 минут всего, что бы там часть, минут 10-15 была заменена на субтитры типа как тут [url=https://www.youtube.com/watch?v=qMC0GNO3X5E]www.youtube.com/watch?v=q...[/url] можно проще, и понятно, голос за кадром. Подобные картинки рисовать не нужно, ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт8 лет назад
Мы занимаемся строительством загородных домов. Сейчас необходимо объехать владельцев домов, которые мы построили, и записать видео отзывы о нашей работе. Ехать нужно на машине(обязательно). Расстояние до домов от 20 до 120 км от МКАД. Снимать можно просто ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
Скачать и нарезать это видео https://www.youtube.com/watch?v=eh82YfUUk2g Нарезать на пять частей: -Начало -Завтрак -Обед -Ужин -Конец Части нужны в формате мп4Видеомонтаж43 заявкиЗакрыт8 лет назад
Оплата почасовая. Занимаюсь монтажем видео на любительском уровне. Переодически есть вопросы по работе в final cut pro. Готов платить за консультации.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужна видеозаставка на 5-7 сек. Интересная анимация с использованием логотипа и названия. Сайт проекта: artis.talantam.com С кем договоримся, будем работать и по другим проектам.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт8 лет назад