Есть сайт выполненный на CMS Joomla 1.5 Необходимо подключить для оплаты услуг Robokassa. Сделана частичная регистрация сайта на Robokasse
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести интернет магазин со старой версии Shop Script на Shop Script6 Что уже сделано. Установлен Shop Script6. Залита база данных со старого магазина. Куплена тема. Но при установке темы возникают ошибки. Необходимо их исправить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.Закрыт8 лет назад
Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.Закрыт8 лет назад
Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.Закрыт8 лет назад
Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.Закрыт8 лет назад
Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.Закрыт8 лет назад
Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.Закрыт8 лет назад
Необходимо в старой версии интернет магазина web asys оптимизировать поиск. Конкретное задание будет отправлено по почте.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Установлен WordPress 3.4. Сверстан в HTML шаблон. Необходимо на базе этого шаблона создать новую тему для WPСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист для настройки webasys, wordpress - перенос уникального шаблона - доработка страницСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Разработка модулей клиентской части веб прилодения. Необходимо знание: css, jquery, javascript а так же div вестки. Работа сдельная. Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery В общих чертах о задании. Необходимо разработать для клиентской части веб-приложения HTML ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery В общих чертах о задании. Необходимо разработать для клиентской части веб-приложения HTML страницы интерфейсов. На страницах применяется пользовательская функциональность на основе jquery: плагины, эффекты, виджеты ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Для участия в проекте требуется Java программист. График свободный, но со следующими условиями - возможность приезжать в офис в любое, в том числе и рабочее время по предварительной договоренности, не менее одного раза в неделю - обязательный постоянный ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Компании на постоянную работу требуется прогграммист. Основные требования: - знание PHP MySQL, опыт работе не мение 3-х лет, - проживание в Москве. - желателен опыт создания сайтов для тур. агенств. - свободный график работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Компании на постоянную работу требуется программист. Знание PHP, MySQL. Опвт работы не мение 3-х лет. Обязательно проживание в Москве. Постоянное присутствие в офисе не требуется.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Для участия в разработке проектjd нужен программист. Знание PHP Mysql. Опыт работы не мение трех лет. Желательно проживание в Москве.Веб-программирование27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Ищем джава-программера под проект. Поддержка и развитие деск-топ приложения. Java SDK, NetBeans IDE, MySQL.Прикладное ПО13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
свободный режим очные чек-поинты от 1 до 2 раз в неделю общение по почте и по телефону исчерпывающая постановка задачи: вводный инструктаж, предварительная прорисовка форм, определение функций и интерфейсов для имплементации, полная структура базы javax.swing.*, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- свободный режим - очные чек-поинты от 1 до 2 раз в неделю - общение по почте и по телефону - исчерпывающая постановка задачи: вводный инструктаж, предварительная прорисовка форм, определение функций и интерфейсов для имплементации, полная структура базы - ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт17 лет назад