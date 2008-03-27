birch

Константин Береза birch

 
62 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Joomla + Robokassa

    Есть сайт выполненный на CMS Joomla 1.5 Необходимо подключить для оплаты услуг Robokassa. Сделана частичная регистрация сайта на Robokasse

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин на Shop Script6

    Необходимо перевести интернет магазин со старой версии Shop Script на Shop Script6 Что уже сделано. Установлен Shop Script6. Залита база данных со старого магазина. Куплена тема. Но при установке темы возникают ошибки. Необходимо их исправить.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Webasys - мобильная версия

    Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Webasys - мобильная версия

    Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Webasys - мобильная версия

    Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Webasys - мобильная версия

    Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Webasys - мобильная версия

    Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Webasys - мобильная версия

    Есть интернет магазин работающий на старой версии Webasys. Необходимо разработать мобильную версию. Срок несколько дней. Бюджет обсуждается.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка модулей клиентской части веб-приложения

    Разработка модулей клиентской части веб прилодения. Необходимо знание: css, jquery, javascript а так же div вестки. Работа сдельная. Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery В общих чертах о задании. Необходимо разработать для клиентской части веб-приложения HTML ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-программист

    Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery В общих чертах о задании. Необходимо разработать для клиентской части веб-приложения HTML страницы интерфейсов. На страницах применяется пользовательская функциональность на основе jquery: плагины, эффекты, виджеты ...

    PHPMySQLHTMLCSSjQuery
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java программист

    $2500

    Для участия в проекте требуется Java программист. График свободный, но со следующими условиями - возможность приезжать в офис в любое, в том числе и рабочее время по предварительной договоренности, не менее одного раза в неделю - обязательный постоянный ...

    Oracle
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист PHP, MySQL

    $2500

    Компании на постоянную работу требуется прогграммист. Основные требования: - знание PHP MySQL, опыт работе не мение 3-х лет, - проживание в Москве. - желателен опыт создания сайтов для тур. агенств. - свободный график работы.

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создатель сайтов

    $1000

    Компании на постоянную работу требуется программист. Знание PHP, MySQL. Опвт работы не мение 3-х лет. Обязательно проживание в Москве. Постоянное присутствие в офисе не требуется.

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист

    $500

    свободный режим очные чек-поинты от 1 до 2 раз в неделю общение по почте и по телефону исчерпывающая постановка задачи: вводный инструктаж, предварительная прорисовка форм, определение функций и интерфейсов для имплементации, полная структура базы javax.swing.*, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист

    - свободный режим - очные чек-поинты от 1 до 2 раз в неделю - общение по почте и по телефону - исчерпывающая постановка задачи: вводный инструктаж, предварительная прорисовка форм, определение функций и интерфейсов для имплементации, полная структура базы - ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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