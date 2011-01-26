Сайт + личный кабинет + веб-приложение

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Нужен партнер (или несколько) чтобы создать сайт для игрового сервера.

Сайт должен считывать действия на сервере в реальном времени и еще сайт должен работать с webmoney.

14 лет назад
Pavliusik
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров