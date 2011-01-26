Требуется программист с опытом работы на osCommerce. Задачи: - доработать движок - обновить движок - сделать парочку удобств ICQ: семь три семь три два два
Программирование сайта для страховой компанинии
В общем: студия ищет удалённого талантливого программиста, для реализации интересных проектов.
Текущая задача: Создать программную часть сайта для страховой компании.
На данном этапе привожу общее описание задачи, жду от вас вилку цен. Внимание! Пишите примерную цену напротив каждого модуля. Сроки тоже имеют значение. Без цены и сроков не оставляйте заявки. Более подробная информация после первичного отбора предложений.
Основные функциональные модули:
1) Регистрация двух типов пользователей (клиент и брокер).
2) Страховой калькулятор. Поля: Кто страхуется, Пол застрахованного, Возраст застрахованного, Страховая сумма, Срок страхования жизни, кнопка «Рассчитать».
3) Оформление страхового полиса. Описываю шаги а) Регистрация, б) Ознакомление с условиями Договора, в) Расчет страхового платежа с помощью калькулятора (в договор страхования подставляется последний вариант расчета), г) Выбор страхового пакета д) Заполнение полей, необходимые для оформления Договора страхования, е) Подтверждение правильности заполнения Договора либо при необходимости корректировка данных, ё) Информация о вариантах оплаты (отправка квитанции клиенту), возможность распечатать договор и квитанцию.
4) Раздел тестирования для страховых-брокеров. Закрытый доступ для брокеров. Тест примерно из 10 билетов по 10 вопросам. Ограниченное количество времени и ошибок (аналогично как экзамен в ГАИ). По результатам теста присвоение статуса пользователю.
5) Заказ обратного звонка. Поля ввода общих данных и отправка запроса.
6) Филиалы на карте(гугл мепс)
7) Синхронизация с XRM (CRM) и/или 1-С (модуль обсуждается с исполнителем). От исполнителя необходим подбор оптимальной с точки зрения безопасности схемы синхронизации. Обмен информацией о клиентах и накладными и данными из бухгалтерской программы 1С. Опишите коротко ваше предложение.
Подробные предложения можете продублировать на почту [email protected]
Желательно человек из Киева.
Спасибо за ваши предложения.
Юрий (097) 642-32-56
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