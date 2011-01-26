Клиент под windows

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок342 просмотра

Добрый день! требуется специалист для написания на С++ или другом языке клиента под виндомс)

цель клиента это

1- обращение к серверу за лицензией

2- фильтр трафика в браузере настройка его должна быть как прокси

П,С, возможно интеграция такого клиента в ваш личный браузер если вам легче будет фильтровать так

Просьба писать только адекватным людям которые знают что такое фильтр трафика и имеют понятие об этом.

спасибо! Все подробности по скайпу или аське,

14 лет назад
studia-kulibina
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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