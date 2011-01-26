Клиент под windows

Добрый день! требуется специалист для написания на С++ или другом языке клиента под виндомс)

цель клиента это

1- обращение к серверу за лицензией

2- фильтр трафика в браузере настройка его должна быть как прокси

П,С, возможно интеграция такого клиента в ваш личный браузер если вам легче будет фильтровать так

Просьба писать только адекватным людям которые знают что такое фильтр трафика и имеют понятие об этом.

спасибо! Все подробности по скайпу или аське,