Требуется программист с опытом работы на osCommerce. Задачи: - доработать движок - обновить движок - сделать парочку удобств ICQ: семь три семь три два два
Клиент под windows
Добрый день! требуется специалист для написания на С++ или другом языке клиента под виндомс)
цель клиента это
1- обращение к серверу за лицензией
2- фильтр трафика в браузере настройка его должна быть как прокси
П,С, возможно интеграция такого клиента в ваш личный браузер если вам легче будет фильтровать так
Просьба писать только адекватным людям которые знают что такое фильтр трафика и имеют понятие об этом.
спасибо! Все подробности по скайпу или аське,
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