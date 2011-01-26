Добрый день! требуется специалист для написания на С++ или другом языке клиента под виндомс) цель клиента это 1- обращение к серверу за лицензией 2- фильтр трафика в браузере настройка его ...
Добавить цвета к X-Cart variants
Admin Area.
на страницу модификации product options добавить checkbox 'Is color variant' к product option group type = 'Product variants'. Если checkbox чекнут, то в табличку добавления/изменения опций добавляем столбец 'color'. В этом столбце для каждого product option - разворачиваемая палитра из 100 цветов с равным шагом от черного до белого. По умолчанию цвет черный. После изменения цвета в палитре и нажатии кнопки 'Save' RGB код этого цвета фиксируется в БД. Таким образом, каждой product option можно назначить RGB цвет.
Customer Area.
Если у продукта есть product variants с 'Is color variant' = TRUE, то под drop-down box со списком product variants добавить маленькое окно размером 30x30 пикселей. При изменении значения product variant цвет заливки этого окошка меняется на соответствующий.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется программист с опытом работы на osCommerce. Задачи: - доработать движок - обновить движок - сделать парочку удобств ICQ: семь три семь три два дваВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо доработать сайт www.domino-press.ru. Создать другую главную страницу, добавить поиск по объявлениям сайта и еще ряд изменений, которые изложены во вложении. Сайт написан на Drupal.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Надо разбить class на три файла. класс небольшойВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен партнер (или несколько) чтобы создать сайт для игрового сервера. Сайт должен считывать действия на сервере в реальном времени и еще сайт должен работать с webmoney.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен тот, кто решал На Simpla CMS нестандартные задачи. СРОЧНО! Необходимо прикрепить к корзине дополнительные 2 формы для заполнения. После заполнения форм, заказанные товары, сумма, кол-во и содержание заполненной формы отправляется администратору ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
В общем: студия ищет удалённого талантливого программиста, для реализации интересных проектов. Текущая задача: Создать программную часть сайта для страховой компании. На данном этапе привожу общее описание задачи, ...Закрыт14 лет назад
Надо вставлять картинки на форумах где [IMG] code is OffЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Задача - разработка управляемого сайта с функцией трансляции содержимого из различных источников (блоги, соц сети, youtube). На данный момент готова HTML - верстка. Выбор движка не принципиален. Основные задачи по ...Закрыт14 лет назад
По ссылке архив с тех заданием и макетами всех страниц в jpg. http://files.tnoir.com/freelance/parfum.zip От вас срок, цена, примеры работ на osCommerce.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад