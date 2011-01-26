Добавить цвета к X-Cart variants

Admin Area.

на страницу модификации product options добавить checkbox 'Is color variant' к product option group type = 'Product variants'. Если checkbox чекнут, то в табличку добавления/изменения опций добавляем столбец 'color'. В этом столбце для каждого product option - разворачиваемая палитра из 100 цветов с равным шагом от черного до белого. По умолчанию цвет черный. После изменения цвета в палитре и нажатии кнопки 'Save' RGB код этого цвета фиксируется в БД. Таким образом, каждой product option можно назначить RGB цвет.

Customer Area.

Если у продукта есть product variants с 'Is color variant' = TRUE, то под drop-down box со списком product variants добавить маленькое окно размером 30x30 пикселей. При изменении значения product variant цвет заливки этого окошка меняется на соответствующий.