Добавить цвета к X-Cart variants

$35
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Admin Area.

на страницу модификации product options добавить checkbox 'Is color variant' к product option group type = 'Product variants'. Если checkbox чекнут, то в табличку добавления/изменения опций добавляем столбец 'color'. В этом столбце для каждого product option - разворачиваемая палитра из 100 цветов с равным шагом от черного до белого. По умолчанию цвет черный. После изменения цвета в палитре и нажатии кнопки 'Save' RGB код этого цвета фиксируется в БД. Таким образом, каждой product option можно назначить RGB цвет.

Customer Area.

Если у продукта есть product variants с 'Is color variant' = TRUE, то под drop-down box со списком product variants добавить маленькое окно размером 30x30 пикселей. При изменении значения product variant цвет заливки этого окошка меняется на соответствующий.

14 лет назад
xcemp
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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