Доработать систему оплаты ( moneybookers)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задача стоит доделать компонент Vodes для Joomla. В нашем варианте он сделан под платежную систему moneybookers (и полностью функционирует), а надо переделать под Quick Checkout (moneybookers). Примеры решений на Php имеються (есть модули где реализована эта функция для oscommerce , zen-cart , virtuemart).

JoomlaPHP
14 лет назад
andrew123d
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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