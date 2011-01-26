Добрый день! требуется специалист для написания на С++ или другом языке клиента под виндомс) цель клиента это 1- обращение к серверу за лицензией 2- фильтр трафика в браузере настройка его ...
Доработать систему оплаты ( moneybookers)
Задача стоит доделать компонент Vodes для Joomla. В нашем варианте он сделан под платежную систему moneybookers (и полностью функционирует), а надо переделать под Quick Checkout (moneybookers). Примеры решений на Php имеються (есть модули где реализована эта функция для oscommerce , zen-cart , virtuemart).
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