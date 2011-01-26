Доработать систему оплаты ( moneybookers)

Задача стоит доделать компонент Vodes для Joomla. В нашем варианте он сделан под платежную систему moneybookers (и полностью функционирует), а надо переделать под Quick Checkout (moneybookers). Примеры решений на Php имеються (есть модули где реализована эта функция для oscommerce , zen-cart , virtuemart).