Добрый день! требуется специалист для написания на С++ или другом языке клиента под виндомс) цель клиента это 1- обращение к серверу за лицензией 2- фильтр трафика в браузере настройка его ...
Требуется cкрипт магазина автозапчастей
Требуется cкрипт магазина автозапчастей, вернее модуль к JOOMLA 1.5 в виде прайс листа с корзиной и поиском.
Структура вывода приблизительно как на фото.
Кого заинтересует – стучите за подробностями в ICQ: 364451898
Заявки фрилансеров
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