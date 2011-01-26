Требуется cкрипт магазина автозапчастей

Значения сидов и пиров должны кэшироваться. Т.е. не запрашиваться онлайн каждый раз, а обновляться через некоторый промежуток времени. Помехоустойчивость, т.е. если значения предыдущего запроса отличаются от текущих значений в сотни раз - повторить запрос через ...