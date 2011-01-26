Модуль торрента на dle

Значения сидов и пиров должны кэшироваться. Т.е. не запрашиваться онлайн каждый раз, а обновляться через некоторый промежуток времени. Помехоустойчивость, т.е. если значения предыдущего запроса отличаются от текущих значений в сотни раз - повторить запрос через некоторый промежуток времени, и лишь при получении ответа аналогичного предыдущему запросу обновлять данные в кэше. Оформить отдельным модулем, в общих чертах похожим на модуль news, но со своей таблицой в БД и некоторыми отличиями в выводе.

Лишь в этом варианте вы получите всё, что хотели. В т.ч. вывод сидов пиров в главной новости, удобное добавление и т.п.

это доп поля на странице доб.материала

в краткой новости вывод размера файла,сиды,пиры

ну всё

а если русскими словами:

при обновлении страницы не должно слетать количество сидов и пиров

мы будем брать торренты с других сайтов

быстрая загрузка

теперь, оплата идёт за работу

вы говорите сколько времени займёт

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