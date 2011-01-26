Добрый день! требуется специалист для написания на С++ или другом языке клиента под виндомс) цель клиента это 1- обращение к серверу за лицензией 2- фильтр трафика в браузере настройка его ...
Модуль торрента на dle
Значения сидов и пиров должны кэшироваться. Т.е. не запрашиваться онлайн каждый раз, а обновляться через некоторый промежуток времени. Помехоустойчивость, т.е. если значения предыдущего запроса отличаются от текущих значений в сотни раз - повторить запрос через некоторый промежуток времени, и лишь при получении ответа аналогичного предыдущему запросу обновлять данные в кэше. Оформить отдельным модулем, в общих чертах похожим на модуль news, но со своей таблицой в БД и некоторыми отличиями в выводе.
Лишь в этом варианте вы получите всё, что хотели. В т.ч. вывод сидов пиров в главной новости, удобное добавление и т.п.
это доп поля на странице доб.материала
в краткой новости вывод размера файла,сиды,пиры
ну всё
а если русскими словами:
при обновлении страницы не должно слетать количество сидов и пиров
мы будем брать торренты с других сайтов
быстрая загрузка
теперь, оплата идёт за работу
вы говорите сколько времени займёт
просрочка на 2 дня -10%
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