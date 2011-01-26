Обработать 5 логотипов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок266 просмотров

Добрый день.

Есть пять простых логотипов. Их надо немного оживить - добавить флэш анимации.

Ничего сложного, просто как-то красиво обработать и все.

Укажите пожалуйста цену и сроки реализации (можно сразу цену за все 5 лого).

Спасибо.

14 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

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astra_l
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Была
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14 лет назад
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astra_l
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад