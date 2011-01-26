Обработать 5 логотипов.

Добрый день.

Есть пять простых логотипов. Их надо немного оживить - добавить флэш анимации.

Ничего сложного, просто как-то красиво обработать и все.

Укажите пожалуйста цену и сроки реализации (можно сразу цену за все 5 лого).

Спасибо.