Написать скрипт для виджета ВКонтакте.

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Существует тег , с помощью которого можно в любое место сайта вставить содержимое любой другой странички (в т.ч. и с других сайтов). В данном случае ихний (Вконтакте) яваскрипт в месте, где должны быть комментарии вставляет этот тег (изначально его нет в html-коде) и с его помощью показывает страницу с комментариями, которая на самом деле размещена на сервере вконтакте. Задача состоит в том, чтобы взять этот iframe и запихнуть в него нужные стили.

Нужно чтоб скрипт менял внешний вид это виджета.

Скайп: Souldp

HTMLJavaScript
14 лет назад
SoulDp
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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