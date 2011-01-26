Написать скрипт для виджета ВКонтакте.

Существует тег , с помощью которого можно в любое место сайта вставить содержимое любой другой странички (в т.ч. и с других сайтов). В данном случае ихний (Вконтакте) яваскрипт в месте, где должны быть комментарии вставляет этот тег (изначально его нет в html-коде) и с его помощью показывает страницу с комментариями, которая на самом деле размещена на сервере вконтакте. Задача состоит в том, чтобы взять этот iframe и запихнуть в него нужные стили.

Нужно чтоб скрипт менял внешний вид это виджета.

Скайп: Souldp